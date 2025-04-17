"المركزي الأوروبي" يخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25%

خفض البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة في منطقة اليورو بواقع 25ر0 نقطة مئوية ليصل إلى 25ر2%، على الرغم من استمرار الغموض الناجم عن سياسة الرسوم التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

و خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مثلما هو متوقع اليوم الخميس للمرة السابعة خلال عام، إذ أضعفت الرسوم الجمركية الأميركية وتراجع ثقة الشركات النمو الاقتصادي المتعثر بالفعل.

وخفض البنك سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة، تماشيا مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وأكد البنك أن التضخم في طريقه إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة.