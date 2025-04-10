انتعاش "وول ستريت" بعد تعليق الرسوم الأميركية وارتفاع ناسداك بأكثر من 12 %

سجّلت بورصة وول ستريت انتعاشا كبيرا الأربعاء بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية الإضافية على كل الدول باستثناء الصين، ما أدى إلى ارتفاع مؤشراتها الرئيسة.

وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 7,9 بالمئة ومؤشر إس آند بي 500 بنسبة 9,5 بالمئة، في حين قفز مؤشر ناسداك بنسبة تخطّت 12,2 بالمئة.

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 9.5 بالمئة اليوم الأربعاء بعدما أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية على العديد من الدول لمدة 90 يوما مما خفف من قلق المستثمرين بشأن تداعيات السياسات التجارية الأميركية على الاقتصادي العالمي.

وقالت كارول شليف، كبيرة استراتيجيي السوق لدى بي.أم.أو برايفت ويلث "الأسواق كانت في انتظار سبب للارتفاع لبضعة أيام. لا يمكن للأسواق تحمل ظروف قاسية لفترة طويلة دون أن يسيطر عليها الإرهاق، تماما مثل طفل صغير ينفجر غضبا".

وأضافت "تعليق الرسوم لمدة 90 يوما يفسح مجالا جيدا يسمح بالتفاوض، وقد أعيد ضبط تقييمات السوق كما هو واضح. ومع ذلك لا تزال الضبابية قائمة بالنسبة للشركات".

ووفقا لبيانات الأولية ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 470.58 نقطة أو 9.49 بالمئة ليغلق عند 5453.35 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 1857.06 نقطة أو 12.16 بالمئة إلى 17124.97 نقطة، وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 2942.91 نقطة أو 7.82 بالمئة إلى 40588.50 نقطة.

وارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأميركية بنسبة 5ر9% وهو أكبر ارتفاع يومي منذ الحرب العالمية الثانية بعد إعلان إدارة ترامب تعليق الرسوم الجمركية الجديدة على أغلب دول العالم.