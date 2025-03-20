بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول.. الليرة التركية تهوي أمام الدولار إلى مستوى تاريخي

هوت العملة التركية أمام نظيرتها الأميركية، في تعاملات الأربعاء، حيث تجاوزت حاجز 40 ليرة للدولار، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت موسكو ارتفع سعر الدولار بنسبة 9.9% إلى 40.3541 ليرة، وبذلك يكون الدولار قد تجاوز حاجز الـ40 ليرة للمرة الأولى على الإطلاق.

فيما تم تعليق التداولات في بورصة اسطنبول بعد انخفاض مؤشرها الرئيسي بنسبة 6.87%.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت السلطات التركية اعتقال رئيس بلدية اسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو بتهم تتعلق بقيادة عصابة متورطة في الفساد والرشاوى.

وفرضت السلطات في اسطنبول حظرا على المظاهرات والتجمعات حتى 23 مارس الجاري، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر رسمية.

كذلك يواجه المستخدمون في تركيا مشاكل في الوصول إلى الإنترنت، إضافة إلى وجود قيود على عمل عدة منصات اجتماعية، بما في ذلك "يوتيوب" و"تيك توك".

وأفادت وسائل الإعلام بأن السلطات أغلقت عض الشوارع الرئيسية في اسطنبول، كما تم إغلاق إحدى محطات المترو.