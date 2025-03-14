شاشة ألعاب تدعم الوضع «المزدوج»

أطلقت شركة «إل جي» شاشة ألعاب جديدة، تدعم الوضع «المزدوج»، أي العمل بدقتَي وضوح ومعدلَي تحديث صورة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشة «UltraGear 27G850A» تعتمد على لوحة «Nano IPS Black»، التي تتوافر بدقة «4K» مع معدل تحديث صورة يبلغ 240 هرتز أو بدقة 1080 بيكسل مع معدل تحديث صورة يبلغ 480 هرتز، مشيرة إلى أن شدة السطوع تبلغ 450 نيت، في حين أن شدة سطوع «HDR» تصل إلى 600 نيت.

وأضافت أن شاشة الألعاب الجديدة تتمتع بزمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)، مع دعم تقنيتي المزامنة «Nvidia G-Sync» و«AMD FreeSync Premium Pro»، وهو ما يضمن عرض الصورة بسلاسة من دون تقطيع.

وتشتمل الشاشة الجديدة على منفذي «HDMI 2.1» ومنفذ «DisplayPort 2.1».