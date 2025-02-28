كاميرا مراقبة للنطاقات الخارجية

كشفت شركة «رينج» الأميركية عن كاميرا مراقبة جديدة مخصصة للنطاقات الخارجية، تتيح إجراء تسجيلات واضحة حتى في ظل ظروف الإضاءة المنخفضة.

وذكرت الشركة أن كاميرا المراقبة «Outdoor Camera Plus» تتوافر في نسخة مزودة ببطارية، ونسخة مزودة بمقبس طاقة، مشيرة إلى أنه يمكن أيضاً استخدام ألواح الخلايا الشمسية، كما يتم نقل البيانات عبر شبكة «WiFi 6»، وهو ما يغني عن وجود «كابل»، وتروج «رينج» للكاميرا من خلال جودة الصورة بشكل خاص عند استخدامها في الإضاءة المنخفضة، على سبيل المثال عند الغسق، حيث يعد مصباح الشارع القريب كافياً لالتقاط صورة جيدة من دون إضاءة إضافية، مع إمكانية التسجيل بالألوان.

وتتم تغطية مجال رؤية بقطر 160 درجة أو 140 درجة أفقياً، و80 درجة رأسياً، مع ميزة اكتشاف الحركة ومراعاة مناطق الحركة لمنع الإنذارات الخطأ، ويتم دعم وظيفة الاتصال الداخلي مع ميزة عزل الضوضاء، فضلاً عن إمكانية استخدام صافرة الإنذار.