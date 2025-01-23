انخفاض العجز التجاري الياباني ​​بنسبة 44% خلال 2024

أظهرت بيانات حكومية، اليوم، أن العجز التجاري لليابان خلال عام 2024، انخفض ​​بنسبة 44% عن العام السابق إلى 5.33 تريليون ين (34 مليار دولار)، حيث وصلت الصادرات إلى مستوى قياسي مرتفع بسبب الطلب القوي على المركبات وأشباه الموصلات.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن وزارة المالية قولها، إن إجمالي الصادرات ارتفع خلال 2024 بنسبة 6.2% عن العام السابق إلى 107.09 تريليون ين، وهو أعلى مستوى منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1979.

وذكرت الوزارة في تقرير أولي، أن الواردات ارتفعت بنسبة 1.8% لتصل إلى 112.42 تريليون ين.

وخلال شهر ديسمبر 2024 وحده، أعلنت اليابان، عن فائض تجاري بلغ 130.9 مليار ين، وهو أول فائض خلال ستة أشهر.