الصين تطلق أسرع قطار في العالم

كشفت الصين النقاب عن أسرع قطار في العالم (سي آر 450)، تصل سرعته القصوى إلى 450 كيلو مترا في الساعة.

وأعلنت مجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية في بيان لها، أنها أطلقت النموذج الأول للقطار السريع (سي آر 450) في العاصمة بكين، مشيرة إلى أنه يعد الرائد دوليا من حيث المؤشرات الرئيسة مثل سرعة التشغيل وتوفير الطاقة ومستوى الضوضاء ومسافة الكبح.

ونقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) عن البيان، قوله إن سرعة الاختبار للقطار تبلغ 450 كيلو مترا في الساعة، وستكون سرعته عند التشغيل التجاري مستقبلا 400 كيلو مترا في الساعة مقابل 350 كيلو مترا في الساعة هي سرعة القطارات السريعة الحالية.

يذكر أن الصين تملك أضخم شبكة للسكك الحديدية في العالم يبلغ طولها 162 ألف كيلو متر، في حين وصل طول السكك الحديدية عالية السرعة إلى 47 ألف كيلو متر، وهو ما يمثل حوالي 70% من الطول الإجمالي لهذه السكك في العالم، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).