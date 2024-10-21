"العربية مصر" تطلق رحلات جديدة مباشرة بين القاهرة والكويت

أعلنت شركة "العربية مصر" إطلاق رحلاتها المباشرة بين القاهرة والكويت ابتداء من 14 يناير 2025، حيث تربط الخدمة الجديدة مطار القاهرة الدولي ومطار الكويت الدولي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا مما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة للتنقل بين المدينتين.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران" إن الخدمة الجديدة تساهم في توسيع شبكة وجهات الشركة في منطقة الخليج وتعكس التزام الناقلة بتوفير خيارات سفر سلسة ومريحة للمسافرين فضلاً عن تعزيز الحركة السياحية والتجارية بين العاصمتين كما تؤكد التزام الشركة بتقديم تجربة سفر سلسة وموثوقة للعملاء.

وتواصل "العربية مصر" توسيع شبكة رحلاتها حيث تنطلق الشركة من مراكزها في القاهرة والاسكندرية إلى 15 مدينة مختلفة تشمل الوجهة الجديدة الكويت بالإضافة إلى ميلانو-بيرغامو وعمان وأبها والجوف والدمام والقصيم وجيزان وحائل وجدة والرياض وتبوك والطائف ومسقط واسطنبول - صبيحة.