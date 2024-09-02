400 مليار دولار إيرادات أبل المتوقعة بفضل "آيفون 16"

يقدّر محللون أن تتجاوز إيرادات أبل السنوية 400 مليار دولار هذا العام، بفضل سلسلة هواتف "آيفون 16" وخدمات الذكاء الاصطناعي المقرر إطلاقها خلال مؤتمر الشركة السنوي في 9 سبتمبر المقبل.

وتوقعت شركة "كونتر بوينت" لأبحاث السوق، أن تشهد جميع خطوط إنتاج الأجهزة الرئيسية لـ"أبل" نمواً هذا العام، بعدما شهدت إيرادات العام الماضي انخفاضاً على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن يكون هذا الرقم القياسي، مدفوعاً بالنمو في قطاعَي الأجهزة والخدمات. وبعد انخفاض في عام 2023، من المتوقع أن تنمو إيرادات أجهزة أبل بنسبة 3% على أساس سنوي في العام الجاري.

ومن المرجح أيضاً، أن تدفع جميع قطاعات الأجهزة الرئيسية مثل آيفون وأجهزة "ماك بوك" هذا النمو بدعم من الإصدارات الجديدة المنتظرة، كما ستستمر إيرادات الخدمات في النمو، لتصل إلى مستويات قياسية في عام 2025، متجاوزة 100 مليار دولار لأول مرة.

وفي حين أصبحت إيرادات الخدمات ذات أهمية متزايدة لشركة أبل، لا تزال الشركة تحقق 75% من إيراداتها من الأجهزة.

وقال مدير أبحاث " كونتر بوينت"، تارون باتاك، إن مزايا أبل للذكاء الاصطناعي ستكون مفتاحاً لدفع مبيعات الأجهزة الجديدة.

وأضاف باتاك: "فيما يتعلق بمعدلات النمو، والآن مع ظهور أبل للذكاء الاصطناعي، يبدو قطاع الخدمات مثيراً للغاية. إنه مهيأ للنمو بمعدل أسرع بكثير من الأجهزة. ومع ذلك، من حيث نمو الإيرادات المطلق، تظل الأجهزة حاسمة في دفع عجلة النمو؛ نظراً لأنها تساهم في ثلاثة أرباع إيرادات أبل العالمية".