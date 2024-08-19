«المركزي الأميركي»: الحصول على قروض يزداد صعوبة

قال رئيس فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في شيكاغو، أوستن جولسبي، أمس، إن حصول الأفراد والشركات على قروض في الولايات المتحدة يزداد صعوبة، كما أن عدم خفض أسعار الفائدة من شأنه الإضرار بسوق العمل.

وأضاف جولسبي أن من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض «المركزي» أسعار الفائدة الشهر المقبل. وقال في مقابلة مع شبكة «سي.بي.إس»: «عندما ترفع سعر الفائدة، مثلما فعلنا، وتبقيه عند هذا المستوى بينما ينخفض التضخم، فإنك في الواقع تشدد (السياسة النقدية)». وفي حين تظهر البيانات الاقتصادية مزيجاً من المؤشرات الإيجابية وأخرى تثير القلق، قال جولسبي: «إذا أبقيت على تشديد سياساتك النقدية لفترة طويلة، فستواجه مشكلة في التوظيف».