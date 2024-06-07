البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي

أجرى بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” اليوم “الجمعة”، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام ، بقيمة ملياري يوان “حوالي 281 مليون دولار أمريكي”، وبسعر فائدة 1.8 في المائة.

وذكر بيان للبنك، بثته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وإعادة الشراء العكسية، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.