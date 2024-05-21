إيرادات السياحة في مصر لأعلى مستوى في تاريخها

ارتفعت إيرادات مصر السياحية خلال الثلث الأول من العام الجاري بنسبة 4.8% لتصل إلى 4.3 مليار دولار في مقابل 4.1 مليار دولار خلال الفترة نقسها من 2023، وتعتبر هي الأعلى في تاريخ السياحة في مصر ،وذلك بحسب تصريحات لأحمد عيسى وزير السياحة والآثار خلال المنتدى والمعرض الإفريقي للسياحة، الذي اختتم فعالياته اليوم.

وقال إن النمو في الإيرادات جراء ارتفاع كل من عدد الليالي السياحية وقيمة الإنفاق بالدولار عن مستويات عام 2010.

وبلغت إيرادات مصر السياحية خلال نفس الفترة من 2010، نحو 3.7 مليار دولار وينظر للعام بأنه عام الذروة السياحية، قبل العام الماضي. وسجل العام الماضي نمواً كبيراً في الأعداد السياحية ووصلت إلى 14.9 مليون سائح بارتفاع 27%.

وبلغ عدد السياح في مصر في الفترة من يناير إلى أبريل 4.6 مليون سائح، وهو ثاني أعلى رقم في الحركة السياحية الوافدة لمصر بعد عام 2010 والذي حقق 4.7 مليون سائح في الفترة ذاتها.

وقال وزير السياحة والآثار، إن صناعة السياحة في مصر حققت نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، بدفعة من مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25% إلى 30% وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأضاف عيسى أن الوزارة حالياً تعمل على الإعداد لمنتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City Break بهدف تحويل مدينة القاهرة إلى مقصد سياحي قائم بذاته وسيعمل على زيادة أعداد الليالي السياحية بها، والذي من المقرر إطلاقه خلال الفترة المقبلة. كما لفت إلى أنه مع الانتهاء من مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة وافتتاح المتحف المصري الكبير ستكون هذه بداية انطلاق حقيقية لهذا المنتج وخاصة مع تطور الطاقة الفندقية وافتتاح غرف فندقية جديدة في القاهرة الكبرى وتشغيل مطار سفنكس والسماح للطيران منخفض التكاليف بمطار القاهرة الدولي.

واستقبلت مصر في العام 2023 عددا قياسيا من السياح، حيث بلغ 14.906 مليون سائح، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 14.731 مليون سائح في العام 2010. وارتفعت عائدات السياحة العام الماضي بنسبة 8% على أساس سنوي إلى حوالي 13.2 مليار دولار.

وفي يونيو 2023، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن اعتماد تأشيرة دخول جديدة متعددة لمدة خمس سنوات للزوار الأجانب. وجاء ذلك ضمن الجهود الأخيرة لتعزيز القطاع السياحي في الدولة. إلى ذلك، سمحت التأشيرة الجديد للزوار بالبقاء في مصر لمدة تصل إلى 90 يوما لكل رحلة، مع القدرة على القيام بدخول متعدد على مدى خمس سنوات. تم تحديد رسوم التأشيرة بمبلغ 700 دولار. ولن تتأثر الأنواع الحالية من التأشيرات المتاحة بالتأشيرة الجديدة.

إلى ذلك إختتم منتدى ومعرض السياحة الافريقية اعماله في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، ويعدّ هذا المنتدى هو الأول من نوعه على مستوى القارة الأفريقية، وركز المشاركين فيه في العمل على تعزيز التعاون في مجال السياحة بين الدول الأفريقية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأفارقة . واكد العديد من كبار المسؤولين والمستثمرين المشاركين فيه على اهمية النتائج التي تم التوصل اليها خلال يومي المنتدى. وقرر المنظمون عقد هذا الحدث سنوياً في شرم الشيخ المطلة على البحر الاحمر .

وشهد المعرض المصاحب للمنتدى اليوم مشاركة ممثلي اكثر من 2000 شركة من 35 دولة، اذ وقعوا على عقود وصفقات سياحية للموسم المقبل وحتى نهاية العام تفوق قيمتها على نصف مليار دولار امريكي وممثلين عن نحو 40 شركة طيران عالمية تمثل نحو 20 دولة حول العالم.

ويجمع منتدى ومعرض السياحة الإفريقية، الذي أسسته منظمة جي ام تي فير GMT Fair، بين العلامات التجارية الرائدة ومحترفي السياحة والمستثمرين في هذا القطاع، ليتيح الفرصة لاستكشاف الإمكانات السياحية في أفريقيا ومصر وتعزيز الروابط المهمة في هذا القطاع، ويقدم للمشاركين تجربة مليئة بالأفكار المبتكرة من خلال المؤتمرات واللجان والاجتماعات والدورات الخاصة.

وقال سلجوق ميرال، رئيس مجلس إدارة شركة GMT Fuarcılık: "إننا نهدف من اطلاق منتدى ومعرض السياحة الإفريقية في شرم الشيخ خلق قيمة مضافة لقطاع السياحة ومحترفي السياحة والمستثمرين والديناميكيات، لتمهيد الطريق لخلق وجهات نظر جديدة، وتقديم منصة لتبادل الأعمال والمعلومات للجميع بالطريقة الأكثر فعالية".

من جانبه قال إركان يلدريم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ريكسوس مصر: "إن المجموعة ترى مصر كمركز اقليمي لعملياتها في افريقيا والمنطقة. وجذبت فنادق المجموعة في شرم الشيخ نحو 250 الف سائح خلال العام الماضي ومن المتوقع مضاعفتها الى 500 الف سائح خلال العام الجاري بعد افتتاح فندق راداميس في شرم الشيخ".

وأضاف ان المجموعة تتفاوض حاليا لافتتاح فنادق جديد في صعيد مصروكذلك في مدينة الاسكندرية، وذلك ضمن خطة المجموعة لتغطية كافة المناطق السياحية في مصر، لافتا إلى أن المجموعة تمتلك نحو 7 آلاف غرفة فندقية في مصر حاليا ومن المتوقع مضاعفتها الى 15 الف غرفة فندقية خلال السنوات المقبلة.

وقال: "اعتبارا من عام 2025، سيصبح هذا المنتدى تقليدا سنويا يهدف إلى الاحتفال بالتنوع وتعزيز ازدهار صناعة السياحة في مصر وأفريقيا".