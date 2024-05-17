الشراكة بين "مايكروسوفت" و"ميسترال أيه.آي" تتجنب تحقيق هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية

أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة أن اتفاق الشراكة بين إمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت كورب وشركة الذكاء الاصطناعي البريطانية ميسترال أيه.آي لن تخضع لمراجعتها.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق إن الشراكة لن تعطي مايكروسوفت القدرة على التأثير الفعلي على السياسة التجارية لشركة ميسترال، إنها أغلقت ملف الصفقة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن الهيئة أعلنت في الشهر الماضي قيامها بجمع المعلومات حول شراكة مايكروسوفت وميسترال لمعرفة ما إذا كانت تهدد مستوى المنافسة في سوق التكنولوجيا في بريطانيا. كما فتحت تحقيقات أولية في صفقة مايكروسوفت مع إنفلكشن أيه.آي واستثمار أمازون في أنثروبيك للذكاء الاصطناعي.

في الوقت نفسه تراجع هيئة المنافسة والأسواق البريطانية صفقة الشراكة بين مايكروسوفت وشركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية أوبن أيه.آي.