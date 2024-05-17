"صندوق الأوبك" يمنح أوزبكستان 500 مليون دولار لدعم التنمية المستدامة

أبرم صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق الأوبك" اتفاقية إطار شراكة مع حكومة أوزبكستان، تمتد لمدة خمس سنوات، خلال الفترة (2024-2029)، تنطوي على تخصيص تمويل جديد بقيمة 500 مليون دولار، لدعم أجندة التنمية المستدامة الطموحة في أوزبكستان.

وأعلن بيان "صندوق الأوبك"، الصادر عن مقره الرئيس في العاصمة النمساوية فيينا، تقديم قرض جديد بقيمة 20 مليون دولار إلى حكومة أوزبكستان، لدعم مشروع التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة، الذي يستفيد منه نحو 30 ألف طفل في جميع أنحاء أوزبكستان.

وأعرب دكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك، عن سعادته برفع مستوى التعاون مع أوزبكستان، وأظهر استعداد الصندوق لدعم قطاعات الاقتصاد الرئيسية، وعبّر عن شعوره بالفخر لانضمام الصندوق إلى جهود حكومة أوزبكستان ودعم تطلعاتها الطموحة لتصبح دولة ذات دخل متوسط أعلى بحلول عام 2030.

جدير بالذكر أن شراكة صندوق الأوبك وأوزبكستان تمتد لأكثر من 25 عاماً، قام خلالها الصندوق بدعم نحو 30 مشروعًا للقطاعين العام والخاص بقيمة 760 مليون دولار في شكل قروض، وتم تخصيص نحو 30% من قيمة التمويل السيادي لمشاريع تحسين مياه الشرب والصرف الصحي، في حين ركزت مشاركات الصندوق مع القطاع الخاص على تحويل قطاع الطاقة وتعزيز الطاقة المتجددة.