كردستان العراق وواشنطن يبحثان تعزيز تعاونهما في قطاع الطاقة

بحث إقليم كردستان العراق، والولايات المتحدة، سبل تعزيز تعاونهما في قطاع الطاقة والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي في العراق.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون موارد الطاقة، جيفري بايت.

وبحث الطرفان بحسب بيان صدر عن مكتب بارزاني سبل تطوير وتعزيز قطاع الطاقة في الإقليم بشكل خاص وفي العراق عموما، بما في ذلك الاستفادة من الطاقة النظيفة والمتجددة، والخطط والمشاريع الهادفة للنهوض بقطاع الكهرباء في البلاد.