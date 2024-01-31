حركة السفر العالمية تقترب من مستويات ما قبل الوباء

نمت حركة السفر العالمية لشهر ديسمبر 2023 بنسبة 25.3% مقارنة بشهر ديسمبر 2022، ووصلت إلى 97.5% من مستوى ديسمبر 2019.

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” أن حركة السفر لعام 2023 اقتربت أكثر لتلامس مستويات الطلب قبل وباء كورونا.

فقد ارتفع إجمالي حركة السفر في عام 2023 (المقاسة بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) بنسبة 36.9% مقارنة بعام 2022، وبلغت حركة السفر لعام 2023 بأكمله 94.1% من مستوياتها في 2019.

ونما إجمالي حركة السفر لشهر ديسمبر 2023 بنسبة 25.3% مقارنة بشهر ديسمبر 2022، ووصلت إلى 97.5% من مستوى ديسمبر 2019.

وبلغت حركة السفر في الربع الرابع بشكل عام 98.2% من مستوياتها عام 2019، ما يعكس الانتعاش القوي في نهاية العام.

واستمر الانتعاش مع أداء استثنائي في الربع الأخير من عام 2023، وخلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين مع تحول بعض شركات الشحن إلى الشحن الجوي بدلاً من البحري، وفق بيان آخر صدر اليوم عن "إياتا" وتناول حركة الشحن الجوي.

وارتفعت حركة السفر الدولية في عام 2023 بنسبة 41.6% مقارنة بعام 2022 ووصلت إلى 88.6% عن مستويات عام 2019، ونمت حركة السفر الدولية في ديسمبر 2023 بنسبة 24.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2022، لتصل إلى 94.7% من مستواها في ديسمبر 2019، وبلغت حركة السفر في الربع الرابع 94.5% من مستوياتها عام 2019.