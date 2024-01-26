"فيتش" تتوقع تراجع عائدات مصر من السياحة وقناة السويس

توقعت وكالة "فيتش" تراجع عائدات مصر من السياحة وقناة السويس إلى 12.7 مليار دولار، و9 مليارات على التوالي، خلال السنة المالية الحالية 2024/2023، وسط استمرار الصراع في غزة واضطرابات البحر الأحمر.

كما أشارت فيتش إلى أنها قد تنخفض إلى نحو 11 مليار دولار و7.5 مليار على التوالي إذ استمر التعطيل طوال النصف الأول من 2024، وترجح أن يؤدي الصراع المكثف أو الموسع إلى نتائج أسوأ.

وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن عائدات السياحة في السنة المالية الماضية المنتهية في يونيو 2023 بلغت نحو 13.6 مليار دولار، وإيرادات القناة 8.8 مليار دولار.

وكانت "فيتش" العالمية، قد صنفت شركة مصر للتأمين من "egy" AA+ لتكون "egy" AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أعلى فئة تصنيف تمنحه شركة فيتش العالمية لمؤسسة مصرية، نظرًا لقوة مركزها المالي ومكانتها المتميزة بالسوق كأكبر شركة تأمين مصرية وذلك بعد المراجعة.

وأكد عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، أن رفع مؤسسة فيتش لتصنيف الشركة للتصنيف الأعلى بعد المراجعة ليصبح "egy" AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة يعد بمثابة شهادة تفوق وريادة تمنح لشركة مصر للتأمين على الرغم من الصعوبات والتحديات التي تمر بها الصناعة ليس محليا فحسب وانما عالميا.