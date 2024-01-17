جوجل تعتزم شطب مئات الوظائف في وحدة مبيعات الإعلانات

تعتزم شركة التكنولوجيا جوجل المملوكة لمجموعة ألفابيت تقليص حجم وحدة مبيعات الإعلانات لديها. وتواصل فيليب شيندلر مدير إدارة الأعمال في جوجل مع موظفي الشركة بشأن الخطة عبر مذكرة داخلية. وقررت الشركة شطب عدة مئات من الوظائف، في ظل سعيها نحو التركيز على تحسين خدمتها للشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيتم السماح للموظفين الذين سيتأثرون بالخطة بالتقديم لوظائف أخرى خالية داخل الشركة.

يأتي الكشف عن هذه الخطة بعد قرار جوجل الأخير شطب حوالي 1000 وظيفة في عدة قطاعات بما في ذلك قطاعات المساعد الصوتي الإلكتروني وتصنيع الأجهزة وتكنولوجيا الواقع المعزز.

وتعتبر ألفابيت من بين الشركات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي لتحسين الكفاءة والإنتاجية. وتستهدف خطة إعادة الهيكلة تحقيق أقصى استفادة من موارد الشركة وتقديم أفضل أداء للعملاء.

وتتجه حاليا أغلب شركات التكنولوجيا الكبرى نحو تبنى التقنيات الجديدة لتحسين الأداء وتقليل النفقات. وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة التجارة الإلكترونية والإعلام الأمريكية العملاقة /أمازون دوت كوم/ قبل أيام تسريح مئات الموظفين في قطاع البث المباشر "برايم فيديو" واستديوهات الإنتاج الفني.

وكشف مايك هوبكينز رئيس قطاع البث المباشر للفيديوهات والاستديوهات والذي يشمل شركة مترو جولدن ماير التي استحوذت عليها أمازون العام الماضي عن خطة شطب الوظائف في رسالة بريد إلكتروني للعاملين في القطاع اليوم الأربعاء.

وقال هوبكينز في رسالته: "طوال العام الماضي نظرنا عن قرب لكل عنصر في نشاطنا بهدف تحسين قدرتنا على إنتاج أفلام وبرامج تلفزيونية أروع وبث الأحداث الرياضية وفقا للتفضيلات الشخصية لكل مستخدم، مع تسهيل تجربة استخدام المحتوى الترفيهي لعملائنا في مختلف أنحاء العالم... نتيجة لذلك وجدنا فرصة لخفض أو وقف الاستثمارات في مجالات معينة وزيادة استثمارنا والتركيز على المحتوى والمبادرات الإنتاجية التي تحقق أقوى تأثير" على أداء القطاع. كما قررت خدمة بث الفيديوهات تويتش التابعة لأمازون شطب حوالي 35% من الوظائف لديها بما يعادل حوالي 500 وظيفة.