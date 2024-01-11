"هيتاشي إنرجي" تستكمل الاستحواذ على شركة "سي أو إي تي"

أعلنت "هيتاشي إنرجي"، شركة التكنولوجيا التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، اليوم أنها استكملت استحواذها على شركة "سي أو إي تي" COET، إحدى الشركات الرائدة في مجال تصميم وتصنيع معدات الطاقة للتنقل الكهربائي والسكك الحديدية والقطاع الصناعي، والتي يقع مقرها في منطقة ميلان الكبرى، في إيطاليا. ويُسهم الاستحواذ في تعزيز المكانة العالمية لـ"هيتاشي إنرجي" وعروضها على صعيد البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية عالية الطاقة، وإلكترونيات الطاقة وحافة الشبكة.

وتتمتع شركتا "هيتاشي إنرجي" و"سي أو إي تي" بعلاقات تعاون طويلة الأمد ترتكز على محفظة حلول البنية التحتية للشحن عالية الطاقة "جريد إيموشن" Grid-eMotion من "هيتاشي إنرجي". وتُعد "سي أو إي تي" أيضاً من الشركات الرائدة في مجال تصميم وتصنيع وتوريد منتجات ومكونات الجر ذات التيار المستمر للسكك الحديدة، وكذلك معدات التيار المتردد والتيار المستمر للتطبيقات الصناعية عالية الطاقة.

ولأن الكهرباء ستشكل العمود الفقري لمنظومة الطاقة بأكملها وستساعد على دفع عجلة الانتقال نحو الطاقة النظيفة، فإن الطلب العالمي على إلكترونيات الطاقة والحلول عالية الطاقة سيستمر في النمو. ولإحراز النجاح في الوصول إلى مجتمع مُحايد للكربون، ستواصل "هيتاشي إنرجي"، من خلال محفظة عروضها الغنية، خدمة العملاء الحاليين والمستقبليين، عبر توفير حلول ومنتجات تتعدى نطاق الشبكات الكهربائية، لتفتح آفاقاً جديداً لمجموعة واسعة من الفرص في مجالات مثل التنقل المستدام والحياة الذكية ومراكز البيانات.

وبهذه المناسبة، قال نيكلاس بيرسون، العضو المنتدب لأعمال دمج الشبكات في "هيتاشي إنرجي": "يسعدنا الترحيب بانضمام شريكنا لسنوات عديدة إلى عائلة هيتاشي إنرجي. من شأن هذا الاستحواذ أن يُعزز مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في تقنيات شبكات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة لقطاعات التنقل الكهربائي والنقل والصناعة، في حين ستستفيد شركة "سي أو إي تي" وعملاؤها بشكل كبير من بصمتنا العالمية وخبرتنا في مجال الطاقة".

وستعمل "سي أو إي تي" كشركة مستقلة تحت قيادة إدارتها الحالية وستحتفظ بجميع عملياتها. وتملك الشركة قوة عاملة متخصصة وماهرة يبلغ عددها 80 شخصاً تقريباً. يُشار إلى أن الطلب على حل "جريد إيموش" من "هيتاشي إنرجي" المخصص للبنية التحتية عالية الطاقة لشحن أساطيل الحافلات والشاحنات الكهربائية ينمو بوتيرة متسارعة عالمياً، حيث تم نشر حلول الشحن فائقة السرعة من الشبكة إلى القابس الرائدة على مستوى هذه الصناعة، ضمن مشاريع نقل مستدامة لأساطيل الحافلات والشاحنات في كل من أستراليا وكندا ودبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة وغيرها.