عودة منصة "X" للعمل

عادت خدمات "X" "تويتر" سابقاً. للعمل بعدما واجه بعض المستخدمين في عدد من الدول مشكلات في استخدام منصة التواصل الاجتماعي.

وكان عدد من المستخدمين في عدة دول حول العالم، قد أبلغوا صباح اليوم، عن عطل تقني في موقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف المستخدمون أنهم لا يستطيعون تصفح تغريدات المغردين الذين يتابعونهم.

وأبلغ آخرون عن مشكلات ذات صلة في الوصول إلى المحتوى على المنصة.

لكن العطل الفني لم يمنع المستخدمين من نشر "تغريداتهم" لكن دون الوصول إليها مجدداً.