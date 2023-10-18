الذهب يربح 15 دولاراً ويصعد لأعلى مستوياته منذ مطلع سبتمبر
ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت أكثر من 15 دولاراً في المعاملات الفورية لتسجل أعلى مستوياتها منذ مطلع سبتمبر الماضي.
وبحلول الساعة 08:48 صباحاً بتوقيت الإمارات، زاد المعدن الأصفر بنسبة 0.76% أو ما يعادل 15.2 دولار ليصل إلى 1937.62 دولار للأونصة.
وارتفعت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.75% أو ما يعادل 14.55 دولار لتصل إلى 1950.35 دولار للأونصة.
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