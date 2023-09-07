الصين تمنع موظفيها من استخدام" آيفون"

منعت الحكومة الصينية موظفيها من استخدام أجهزة آيفون وباقي الهواتف المصنوعة في دول أجنبية، لأغراض العمل.

وجاء القرار ردًا على حظر استخدام الأجهزة والتطبيقات الصينية في عدد من الدول الأخرى، بحسب ما نقلت مجلة فوربس.

وقد تلقى موظفو الحكومة الصينية تعليمات عبر رسائل غير رسمية من مديريهم أو خلال الاجتماعات، حيث يتضمن القرار منع إحضار أجهزة الهاتف غير الصينية إلى مقر العمل حتى للاستخدام الشخصي.

ولم يوضح القرار الصيني أنواع الهواتف الأجنبية المحظورة الأخرى بخلاف آيفون، فيما تعد الصين أكبر سوق لشركة أبل حول العالم.

يشار إلى أن حظر استخدام الأجهزة الأجنبية كان مطبقًا في بعض الهيئات الحكومية الصينية منذ سنوات، لكن تم توسيع نطاقه خلال الفترة الأخيرة، ضمن حملة لفرض ضوابط صارمة على أمن المعلومات.

وشهدت الفترة الماضية ملاحقات من عدة دول أجنبية لمنصة تيك توك الصينية، وتم حظرها من هواتف موظفي العديد من المؤسسات الرسمية حول العالم، وسط مخاوف حول أمن المعلومات.