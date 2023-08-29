الذهب يربح 5 دولارات.. ويصعد لأعلى مستوياته خلال 3 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت نحو 5 دولارات لتصعد صوب أعلى مستوياتها خلال 3 أسابيع.

وبحلول الساعة 09:57 صباحاً بتوقيت الإمارات، زاد المعدن الأصفر بنسبة 0.25% أو ما يعادل 5 دولارات ليصل إلى 1924.84 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى منذ 8 أغسطس الماضي.

وارتفعت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.28% أو ما يعادل 5.5 دولار لتصل إلى 1952.05 دولار للأونصة.