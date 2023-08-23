تراجع الدولار وارتفاع اليوان مقابل الروبل

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 5ر4 كوبيك ليصل إلى 26ر94 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم.

وارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل بواقع واحد كوبيك ليصل إلى 985ر12 روبل، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

ولم يكن هناك تداول على اليورو في بداية جلسة التداول.

يذكر أن البنك المركزي الروسي رفع معدل الفائدة بواقع 350 نقطة أساس خلال اجتماع طارئ في 15 أغسطس الجاري، لاحتواء انخفاض قيمة العملة المحلية " الروبل".