لجنة «أوبك بلس» تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

أبقت اللجنة الوزارية المشتركة لـ«أوبك بلس» خلال اجتماعها الذي عقد عبر الإنترنت الجمعة على سياسة إنتاج النفط دون تغيير.

كما أكدت اللجنة على التزام الدول الأعضاء بإعلان التعاون، وذلك بعد مراجعتها لبيانات إنتاج النفط لشهري مايو ويونيو من هذا العام.

ووفقًا لبيان اللجنة فإنها سوف تعقد اجتماعها المقبل في الرابع من أكتوبر.

وجاء ذلك بعدما أعلنت السعودية أمس تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً حتى سبتمبر، لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها «أوبك بلس» لدعم استقرار السوق وتوازنها.

وتضم اللجنة، التي تسمى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك بلس.