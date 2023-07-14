الصين: اتفاق تيسير الاستثمار يؤثر إيجابا على بيئة الأعمال العالمية

أتمّ أعضاء منظمة التجارة العالمية بنجاح، مفاوضاتهم بشأن نص اتفاق تيسير الاستثمار، وتوقعوا تحقيق ما يصل إلى تريليون دولار كمكاسب نمو للاقتصاد العالمي بعد تنفيذ الاتفاق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، تشو جويتينغ، إن الاتفاقية محاولة مهمة للمحافظة على تحديث قواعد منظمة التجارة العالمية، وإن النجاح في المفاوضات والتوقيع على الاتفاق أظهرا قدرة أعضاء المنظمة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بوحدة وقوة، وقدرة القواعد التجارية المتعددة الأطراف على مواكبة التطورات الحالية وتلبية توقعات واحتياجات قطاع الأعمال والصناعة في الوقت المناسب.

ويعد اتفاق تيسير الاستثمار، الأول من نوعه على مستوى العالم، ويهدف إلى تعزيز الشفافية في سياسات الاستثمار الوطنية، وتبسيط إجراءات الموافقة على الاستثمار، وتعزيز التعاون الدولي لتسهيل التدفق السلس للاستثمارات العالمية، ويُتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على تحسين بيئة الأعمال العالمية وتعزيز ثقة المستثمرين على خلفية الانكماش الاقتصادي العالمي الحالي وضعف الطلب وتباطؤ الاستثمار.

وأكدت تشو جويتينغ، أن من بين أكثر من 100 عضو شاركوا في المفاوضات، كان هناك أكثر من 70 عضوا من الدول النامية، بما في ذلك الصين والبرازيل وإندونيسيا وسيراليون وكمبوديا ونيجيريا، مشيرة إلى أن البلدان النامية أصبحت جهات فاعلة هامة في صنع القواعد على المستوى الدولي.

وأشارت إلى أن "اتفاق تسهيل الاستثمار" يمثل أهمية إيجابية لجهود الصين لتعزيز الانفتاح على العالم الخارجي، وسيساعدها على مواءمة نفسها مع المعايير الدولية العالية للقواعد الاقتصادية والتجارية، كما سيساعد في خفض تكلفة الاستثمار العابر للحدود من قبل الشركات الصينية، فضلا عن تحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجميع ودعم التنمية المشتركة في ضوء مبادرة "الحزام والطريق".