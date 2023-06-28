أكبر مورد للغاز في أوروبا يكشف عن 19 مشروعاً نفطياً جديداً

أعطت الحكومة النرويجية، اليوم الأربعاء، موافقتها على 19 مشروعا في مجالي النفط والغاز، بقيمة إجمالية تفوق 200 مليار كرونة (17 مليار يورو).

وقال وزير النفط والطاقة النرويجي، تيريي آسلاند، إن "تنفيذ هذه المشروعات يضمن وظائف ويصقل المهارات ويوفر الأسس لمواصلة تطور تكنولوجي سيكون حاسما لتطوير أنشطة أخرى مثل التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه والهيدروجين والرياح البحرية والاستغلال البحري والمنجمي".

وأضاف في بيان أن "المشروعات تشكل أيضا مساهمة مهمة في أمن الطاقة في أوروبا".

والنرويج، المنتج الرئيس للهيدروكربونات، أصبحت السنة الماضية أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا بدلا من روسيا التي خفضت شحناتها إليها إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا.

بدعم من الإعفاء الضريبي المؤقت الذي تم اعتماده خلال فترة الوباء، تتضمن تلك المشروعات الـ19 استغلال حقول جديدة وتوسيع حقول الهيدروكربون الحالية واستثمارات لزيادة معدل استرداد الهيدروكربونات في بحر الشمال وبحر النرويج.

ويتم نقل معظمها من قبل المجموعات النروجية Equinor وAker BP والألمانية Wintershall Dea و OMV النمساوية.

وقال آسلاند إنه "من خلال تنفيذ هذه المشروعات، نحن نضمن إنتاجا جديدا اعتبارا من النصف الثاني من العقد 2020 بطريقة تحافظ على شحنات نروجية مرتفعة".