الروبل الروسي يرتفع أمام الدولار و اليورو في بورصة موسكو

ارتفع سعر صرف العملة الروسية (الروبل) أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي في تعاملات بورصة موسكو اليوم.

و بحلول الساعة 13.20 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو ارتفع سعر صرف الروبل مقابل الدولار بواقع 64 كوبيكا ليصل الى 83.61، وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بواقع 6 كوبيكات ليبلغ 91.94 روبل ( الروبل = 100 كوبيك )

وفي سوق الأسهم، عاد مؤشر بورصة موسكو الرئيسي في وقت سابق إلى مستواه في بداية مارس 2022 بعدما صعد مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.56% إلى 2819.30 نقطة .