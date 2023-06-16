نمو دون التوقعات لإنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين

أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن الإنتاج الصناعي الصيني ارتفع 3.5% في مايو، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وهو ما جاء دون التوقعات بشكل طفيف.

وكان محللون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، توقعوا انحسار النمو في الإنتاج إلى 3.6% من 5.6% في أبريل.

وأفات بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، بأن مبيعات التجزئة - وهي مقياس رئيس للاستهلاك - قفزت 12.7% في مايو 2023 عن الفترة نفسها من العام الماضي، متباطئة عن زيادة بلغت 18.4% في أبريل، بينما كان المحللون يتوقعون زيادة 13.6%.

ويحذر محللون من أن قراءات البيانات الصينية الشهر الماضي قد تكون مضللة، إذا قورنت بالأداء الضعيف للغاية في عام 2022، عندما كانت العديد من المدن تخضع لإغلاق صارم بسبب «كوفيد-19».

لكن بدا بوضوح أن الانتعاش الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري، فقد قدراً كبيراً من الزخم، ما دفع البنك المركزي الصيني هذا الأسبوع، إلى خفض بعض أسعار الفائدة الرئيسة.