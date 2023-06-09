خطأ لا يغتفر.. طلاء أظافر بالعين ثم غرفة الطوارئ

نقلت امرأة إلى المستشفى في كاليفورنيا، لخطأ خطير وقعت فيه، أدى بها لوضع طلاء الأظافر في عينيها.

جنيفر إيفرسول، التي تعيش في منطقة باي في كاليفورنيا، نشرت قصتها على تطبيق "تيك توك"، ووصفت نفسها بـ"أغبى شخص في العالم"، بينما ظهرت في فيديو وهي تنهمر بالبكاء.

وكانت إيفرسول تحاول وضع قطرات ترطيب العين، عندما أمسكت طلاء الأظافر بالخطأ ووضعته في عينيها قبل أن تشعر بحرقة "لا توصف" قبل أن تغلق عينها.

وجاءت سيارة الإسعاف مباشرة ونقلت المرأة الأميركية إلى المستشفى، حيث نجح الطبيب في فتح عينها التي أغلقت جراء سائل طلاء الأظافر.

وأكدت إيفرسول إنها ستقوم بالتأكد من أي علبة تستخدمها في المستقبل.