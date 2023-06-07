الليرة التركية تفقد نحو 3% وتهوي لقاع قياسي جديد مقابل الدولار

تراجعت الليرة التركية بنحو 3% اليوم الأربعاء وهوت لمستوى قياسي جديد لتواصل الخسائر التي تتكبدها منذ إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان تشكيلة حكومته مطلع الأسبوع بعد الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وانخفضت الليرة التي تتعرض لضغوط وسط طلب قوي على العملات الأجنبية 2.8% إلى 22.15 مقابل الدولار لتصل خسائرها بذلك منذ بداية العام وحتى الآن إلى 15.5%.

وكان أدنى مستوى قياسي سابق للعملة التركية هو 21.8 ليرة لكل دولار سجلته قبل أيام.