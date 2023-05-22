توقعات بارتفاع إنتاج القهوة في كولومبيا وإثيوبيا خلال 2023- 2024

قال قطاع الزراعة الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية في تقرير إنه من المتوقع زيادة إنتاج القهوة الكولومبية بنسبة 3% ليصل إلى 11.6 مليون كيس، في ظل تحسن الأحوال المناخية على مدار العامين الماضيين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التقرير توقع تراجع الانتاج خلال 2022-2023 إلى 11.3 مليون طن مقارنة بالتوقعات السابقة بأن يسجل 12.6 مليون طن.

وقد أدى هطول الأمطار بكثافة والغيوم الناجمة عن ظاهرة النينا بالإضافة إلى المستويات المنخفضة من التسميد بسبب ارتفاع الأسعار إلى تراجع الانتاج.

كما توقع التقرير ارتفاع إنتاج القهوة في إثيوبيا بنسبة 1% لتصل إلى 8.35 مليون كيس خلال 2023- 2024، مقارنة بـ 7.27 مليون كيس خلال 2022-2023.