مجموعة الصين للإعلام : توقعات بنمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5% خلال 2023

قالت مجموعة الصين للإعلام إن الاقتصاد الصيني تمكن العام الماضي من النمو بنسبة 3%، ليصل إلى حجم إجمالي بلغ 121 تريليون يوان (ما يعادل 17.5 تريليون دولار أمريكي) وذلك رغم التحديات الدولية وتأثيرات جائحة “كوفيد - 19 ” والكوارث الطبيعية.

وأضافت المجموعة في تقرير لها أنه على أساس هذا النجاح، تعهدت الحكومة الصينية بمضاعفة النمو الاقتصادي لتحقيق نسبة 5 % في العام الجاري، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا لتحسين الوضع الاقتصادي العام والعودة إلى مسار النمو المستدام.. لافتة إلى أن الحكومة الصينية تقدمت بتقرير عمل شامل إلى الهيئة التشريعية الوطنية الصينية، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين لعام 2023، وتركز هذه الخطة على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% في العام المقبل، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لما يقرب من 12 مليون فرد .

وذكر التقرير أنه بالرغم من تأثير الجائحة، تمكنت الصين من تحقيق متوسط نمو بلغ 4.5% خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو رقم يتفوق بكثير على المتوسط العالمي البالغ 1.8% خلال الفترة نفسها ، وفي السياق ذاته يعتبر الهدف البالغ 5% لهذا العام هدفاً واقعياً.

وعلى إثر تعزيز التنسيق بين إجراءات الاستجابة لجائحة "كوفيد-19" والتطور الاقتصادي والاجتماعي، شهد الاقتصاد الصيني تعافياً قوياً منذ بداية هذا العام. ونتيجة لذلك، قامت عدة منظمات دولية بتعديل توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني بينما خفضت توقعاتها للنمو العالمي. وهذا يعكس الظروف المواتية التي يتمتع بها الاقتصاد الصيني لتحقيق نمو معقول خلال هذا العام.