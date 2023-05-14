"هيتاشي إنرجي" تنفذ أكبر مشروع لطاقة الرياح في الولايات المتحدة

أعلنت "هيتاشي إنرجي"، شركة التكنولوجيا العالمية التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن اختيارها من قبل شركة "باترن إنرجي" Pattern Energy، لتوريد تقنية "تيار الجهد العالي المستمر" HVDC وغيرها من التقنيات المتطورة الأخرى الخاصة بها، إلى مشروع "صن زيا ترانسميشن" بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستعمل الشركة على ربط مشروع "صن زيا" لطاقة الرياح الذي تبلغ قدرته 3500 ميجاواط في "نيو مكسيكو" بالشبكة الكهربائية في "أريزونا" وجنوب كاليفورنيا، ليشكّل المشروع واحداً من أكبر خطوط نقل الكهرباء حول العالم لتوفير إمدادات الطاقة المتجددة.

وستعمل تقنية HVDC Light من "هيتاشي إنرجي" على نقل أحجام ضخمة من طاقة الرياح عبر مسافة 885 كم (550 ميل) ودمجها بشبكة الكهرباء الإقليمية، الأمر الذي سيزيد على نحو ملحوظ من توفير الطاقة النظيفة إلى المنازل والأعمال التجارية على امتداد تلك المنطقة.

وعند اكتماله، سيتمتع مشروع "صن زيا" لطاقة الرياح بقدرة إجمالية تبلغ 3500 ميجاواط، بما يكفي لتزويد 3 ملايين أمريكي بالطاقة النظيفة والمتجددة. وسيعمل خط التيار المباشر عالي الجهد HVDC على نقل ما يصل إلى 3000 ميجا واط من تلك الطاقة غرباً إلى أريزونا. وسيمثل نظام HVDC Light أكبر عملية تركيب لمحول مصدر الجهد (VSC) في الولايات المتحدة، ومن بين الأكبر عالمياً، كما سيمثل أحد أطول خطوط نقل تيار الجهد العالي المستمر على مستوى البلاد.

وقال نيكلاس بيرسون، العضو المنتدب لقسم دمج الشبكات في "هيتاشي إنرجي": "نحن فخورون بتطوير مستقبل الطاقة المستدامة للجميع في جنوب غرب الولايات المتحدة، مما يمكّن "باترن إنرجي" من دمج الطاقة النظيفة بشبكة الكهرباء الإقليمية لتوفير إمدادات الطاقة إلى أريزونا وجنوب كاليفورنيا".

وأضاف: "إن تقنيات تيار الجهد العالي المستمر HVDC الرائدة في السوق لدينا بجانب خبرتنا العالية في مجال التنفيذ يجعلنا الخيار المفضّل لمساعدة الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها للحياد الكربوني من خلال تحسين مصادر الطاقة المتجددة لديها بشكل فعّال وموثوق".

وقال هانتر أرميستد، الرئيس التنفيذي لدى "باترن إنرجي": "يمثل تعاوننا مع هيتاشي إنرجي علامة فارقة في مسيرة مشروع "صن زيا ترانسميشن" حيث سيمكننا من الاستفادة من إمكانات الطاقة الضخمة هذه ونقلها إلى المناطق التي تشهد طلباً مرتفعاً على الطاقة النظيفة. ومن شأن استخدام تكنولوجيا تيار الجهد العالي المستمر HVDC أن يعزز من موثوقية ومرونة شبكة الكهرباء وأن يلعب دوراً محورياً في توفير الطاقة النظيفة ونشر حلول الطاقة المستدامة في الولايات المتحدة".

ويتمثل مشروع "صن زيا ترانسميشن" في خط نقل تيار الجهد العالي المستمر HVDC بين "كورونا" و"نيو مكسيكو" و"بينال كاونتي" بولاية أريزونا، ولديه القدرة على نقل 3000 ميجاواط من الطاقة النظيفة. وقد بدأت "هيتاشي إنرجي" العمل بالفعل على تصميم وهندسة محطتي تحويل تيار الجهد العالي المستمر HVDC Light، عند كل طرف من طرفي الخط. وتقوم محطة النقل بتحويل الطاقة من التيار المتردد إلى التيار المستمر لنقلها عبر الخطوط العلوية، ومن ثم إلى التيار المتردد لدمجها في شبكة الكهرباء المُستقبلة.

وتتعاون "هيتاشي إنرجي" مع "كوانتا سيرفيسز" Quanta Services لتوفير حل تكنولوجي متكامل لمشروع "صن زيا"، إلى جانب إدارة عمليات بناء وتركيب تقنية نقل تيار الجهد العالي المستمر HVDC في مواقع المشروع ذات الصلة. وتعد "كوانتا" شركة رائدة في الصناعة تقدم حلول بنية تحتية مخصصة لصناعات المرافق، والطاقة المتجددة، والاتصالات، وخطوط الأنابيب والطاقة. ويهدف التعاون مع "كوانتا" إلى الاستفادة من الكفاءات الأساسية للشركتين لتوفير أفضل الحلول في فئتها للمشروع. ومن المتوقع أن تدخل محطات تحويل تيار الجهد العالي المستمر HVDC حيز الخدمة بحلول نهاية 2025 لدعم مراحل الاختبار والتشغيل النهائية لمزارع "صن زيا" للرياح في عام 2026.

وأجرى الخبراء الاستشاريون لدى "هيتاشي إنرجي" دراسة للنظام وتحليل شامل لتأثير التوصيل البيني سعياً لإيجاد الحل الأمثل الذي يراعي أوضاع شبكة الكهرباء الحالية.

وستقوم "هيتاشي إنرجي" أيضاً بتوريد تكنولوجيا محول التيار المتردد للمساعدة على استعادة الكهرباء في حال تعطل تدفق الطاقة الكهربائية على خط التيار المباشر أو في شبكة التيار المتردد في أريزونا بشكل مؤقت بسبب الظروف الجوية أو أحداث طارئة أخرى.

وقامت "هيتاشي إنرجي" بتسليم أكثر من نصف مشروعات التيار المباشر عالي الجهد HVDC في أمريكا الشمالية، بما في ذلك نظام النقل لخط الجهد المستمر للمحيط الهادئ، الذي ينقل الكهرباء من شمال غرب المحيط الهادئ إلى لوس أنجلوس، وخط "كيبيك – نيو إنجلاند" الذي شكل أول خط متعدد الأطراف واسع النطاق لنقل تيار الجهد العالي المستمر على مستوى العالم، إضافة إلى خط "ماري تايم" الذي يربط بين جزيرتي "نيوفاوندلاند" و"نوفا سكوتيا"، بما يدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة وتحسين استقرار الشبكة. كما أعلنت الشركة مؤخراً أيضاً عن مشروعات جديدة للتيار المباشر عالي الجهد من بينها "تشامبلن هدسون باور اكسبرس"، ومشروع تحديث محطة تحويل "شاتوغيه" بالتعاون مع شركة "هيدرو كيبيك"، ومشروع "انترماونتن" للطاقة.