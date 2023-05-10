الحكومة اليابانية تقيم مؤتمرا استراتيجيا حول الذكاء الاصطناعي

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمس الثلاثاء إن الحكومة اليابانية ستقيم "مؤتمرًا استراتيجيًا" للخبراء والمسؤولين من الوزارات والوكالات ذات الصلة لمناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي.

و قال كيشيدا، خلال اجتماع مع ستة من قادة أعمال الذكاء الاصطناعي الشباب في الثلاثينات والأربعينات من العمر في مكتب رئيس الوزراء في طوكيو، "ستتعامل الحكومة مع التحديات في الوقت الذي ستقوم فيه بعمل تقييم إمكانات ومخاطر (الذكاء الاصطناعي)"، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأضاف كيشيدا أن "إمكانية مواكبة سرعة (التطور) في هذا المجال هي قضية كبيرة".

ويتسارع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك روبوتات المحادثة مثل "شات جي بي تي". لكن كثيرين أشاروا إلى المخاوف الكامنة، لا سيما تلك المتعلقة بالخصوصية، وانتهاك حقوق النشر، وانتشار المعلومات المضللة.

وخلال الاجتماع، قال دايسوكي أوكانوهارا، الذي يدير شركة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، "يتعين علينا تعميق فهم المخاطر وتجميع المعرفة حتى نتمكن من استخدام الذكاء الاصطناعي بأمان".

ودعا فوميكو كودو، وهو رئيس مركزاللأبحاث باليابان على صلة بالمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى وضع قواعد دولية للاستخدام العملي للذكاء الاصطناعي.