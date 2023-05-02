سامسونج تحظر على موظفيها استخدام "شات جي بي تي" بعد اكتشاف تسرب بيانات

حظرت شركة "سامسونج إليكترونيكس" على موظفيها استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الشهيرة مثل برنامج "شات جي بي تي"، بعد اكتشاف أن موظفين لديها قاموا بتحميل بيانات حساسة عبر البرنامج.

وأخطرت الشركة موظفي أحد أكبر أقسامها أمس الإثنين بالسياسة الجديدة من خلال مذكرة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت المذكرة إن الشركة تشعر بالقلق من أن البيانات التي يتم إرسالها إلى منصات الذكاء الاصطناعي مثل "جوجل بارد" و "بينج" يتم تخزينها على خوادم خارجية، مما يجعل من الصعب استردادها وحذفها، وقد ينتهي الأمر بتسريبها لمستخدمين آخرين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأجرت الشركة استطلاعا الشهر الماضي حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخليا، وقالت إن 65٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن مثل هذه الخدمات يشكل خطرا أمنيا.

وسرب مهندسون في سامسونج، عن طريق الخطأ، أحد الأكواد الخاصة بمصدر داخلي من خلال تحميله على "شات جي بي تي"، بحسب المذكرة.

ولم تتضح طبيعة البيانات الحساسة .

وأكد ممثل شركة سامسونج أنه تم إرسال مذكرة تحظر استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأسبوع الماضي.

وقالت سامسونج للموظفين "يتزايد الاهتمام بمنصات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل شات جي بي تي داخليا وخارجيا... وبينما يركز هذا الاهتمام على فائدة وكفاءة هذه المنصات، هناك أيضا مخاوف متزايدة بشأن المخاطر الأمنية التي يشكلها الذكاء الاصطناعي التوليدي."