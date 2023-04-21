الصين تتعهد بإقرار معدلات فائدة «مناسبة» خلال 2023

تعهد البنك المركزي في الصين، بالتأكد من إقرار معدلات فائدة مناسبة، وأن يبقى الائتمان مستقراً أثناء تطبيقه سياسة نقدية «حكيمة» العام الجاري.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أن مسؤولي البنك المركزي جددوا خلال مؤتمر صحافي في بكين أمس، التعهد بإبقاء السياسة قوية وموجهة، في وقت سعت فيه السلطات إلى تهدئة المخاوف بشأن التضخم.

وقال رئيس إدارة السياسة النقدية، زو لان، إن «أسعار المستهلكين ترتفع بصورة معتدلة حالياً».

يشار إلى أن البنك المركزي في الصين لم يتخذ إجراءات تحفيز كبيرة العام الجاري، حيث نأى عن خفض معدلات الفائدة، ولكنه بدلاً من ذلك خفض معدل الاحتياط المطلوب للبنوك في مارس الماضي، لضخ سيولة طويلة المدى في النظام المصرفي.