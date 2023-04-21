يعرف النمو الاقتصادي بأنه زيادة في إنتاج السلع والخدمات الاقتصادية في فترة زمنية واحدة، مقارنة بفترة سابقة.

ويمكن قياسه من الناحية الاسمية أو الحقيقية، فتقليدياً، يتم قياس النمو الاقتصادي الكلي من حيث الناتج القومي الإجمالي (GNP) أو الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، على الرغم من استخدام مقاييس بديلة في بعض الأحيان.

ويمكن أن تسهم الزيادات في السلع الرأسمالية والقوى العاملة والتكنولوجيا ورأس المال البشري في النمو الاقتصادي.

ويُقاس النمو الاقتصادي بشكل عام من حيث الزيادة في القيمة السوقية الإجمالية للسلع والخدمات الإضافية المنتجة، باستخدام تقديرات، مثل الناتج المحلي الإجمالي.

وتعد المراحل الأربع للنمو الاقتصادي هي التوسع، والذروة، والانكماش، والقاع.

كما تعتبر التخفيضات الضريبية بشكل عام أقل فعالية في تحفيز النمو الاقتصادي من الزيادات في الإنفاق الحكومي.

وإذا ذهبت مكافآت النمو الاقتصادي إلى مجموعة النخبة فقط، فمن غير المرجح أن يكون النمو مستداماً.

في الاقتصاد، يُصنَّف النمو عموماً على أنه دلالة على رأس المال المادي، ورأس المال البشري، والقوى العاملة، والتكنولوجيا.