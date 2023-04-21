الاقتصاد الإيطالي يعود إلى النمو خلال الربع الأول

عاد الاقتصاد الإيطالي لتحقيق نمو «معتدل» خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، وذلك في ظل تحسن التوظيف، إضافة إلى ثقة المستهلكين والأعمال، وذلك وفقاً لإحصاءات البنك المركزي الإيطالي.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، عن رئيس قسم الاقتصاد والإحصاءات في البنك المركزي الإيطالي، سيرجيو نيكوليتي التيماري، في جلسة استماع برلمانية، أمس، قوله: «إجمالاً، الصورة على المدى القصير تبدو أفضل بشكل طفيف»، ما يجعل من المرجح تحسن التوقعات السابقة بنمو الاقتصاد بنسبة 0.6% خلال عام 2023.

وعلى الرغم من عدم تحديد إلى أي مدى سيرتفع الإنتاج الاقتصادي، أشار التيماري إلى أن الحكومة تتوقع حالياً نمو الاقتصاد بنسبة 1%.