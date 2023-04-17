هونج كونج تشهد أكبر زيادة في أسعار سلع البقالة منذ عام 2013

أصدرت هيئة معنية بالرقابة على المستهلكين في هونج كونج، اليوم الاثنين، نتائج استطلاعها السنوي الخاص بأسعار السلع في محلات السوبر ماركت لعام 2022، والذي أظهر تسجيل أكبر زيادة في الاسعار منذ عام 2013.

وأفادت صحيفة "ذا ستاندرد" اليوم الاثنين، بأن الاستطلاع وجد أن متوسط السعر الإجمالي لسلة تضم 260 سلعة من المتاجر التي شملها الاستطلاع، ارتفع بنسبة 2.1% بالمقارنة مع عام 2021، وذلك بنسبة أعلى من زيادة نسبتها 1.9% في مؤشر أسعار المستهلك المركب خلال نفس الفترة.

وقال مجلس المستهلكين في هونج كونج، إن الاستطلاع كشف ارتفاع أسعار ما يقرب من 70% من السلع، وأن مجموعات المنتجات الثلاثة الأولى من حيث الزيادة هي: "الزبد" و"أكياس الشاي" و"الجبن"، في حين أن متوسط السعر الإجمالي للعديد من أنواع الأغذية المعلبة ارتفع بنسبة تزيد عن 30% خلال السنوات الثلاثة التي انتشرت فيها جائحة كورونا.

وقال المجلس إن النتائج تعكس ارتفاع تكلفة الضروريات اليومية مثل المواد الغذائية الأساسية والبقالة.