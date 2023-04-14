صندوق النقد الدولي (IMF) هو منظمة دولية تعزز النمو الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي، وتشجع التجارة الدولية، وتحد من الفقر.

يقع مقر الصندوق في العاصمة الأميركية واشنطن، ويضم 190 دولة عضواً حالياً، لكل منها تمثيل في المجلس التنفيذي للصندوق بما يتناسب مع أهميتها المالية.

تعتبر الحصص من المحددات الرئيسة لقوة التصويت في قرارات صندوق النقد الدولي.

ويصف موقع صندوق النقد الدولي على الإنترنت مهمته بأنها «تعزيز التعاون النقدي العالمي، وتأمين الاستقرار المالي، وتسهيل التجارة الدولية، وتعزيز فرص العمل العالية والنمو الاقتصادي المستدام، والحد من الفقر في العالم».

وتم إنشاء الصندوق في الأصل عام 1945 كجزء من اتفاقية «بريتون وودز»، التي حاولت تشجيع التعاون المالي الدولي من خلال إدخال نظام للعملات القابلة للتحويل بأسعار صرف ثابتة، حيث كان الدولار قابلاً للاسترداد بالذهب بسعر 35 دولاراً للأونصة في ذلك الوقت.

ومنذ السبعينات، عزز صندوق النقد نظام أسعار الصرف العائمة، ما يعني أن قوى السوق تحدد قيمة العملات بالنسبة لبعضها بعضاً.