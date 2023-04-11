الروبل الروسي يرتفع أمام الدولار واليورو

ارتفع سعر صرف العملة الروسية (الروبل) أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي في تعاملات بورصة موسكو اليوم.

وبحلول الساعة 15.00 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، ارتفع سعر صرف الروبل مقابل الدولار بواقع 65 كوبيك ليصل إلى 81.74، وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بواقع 1.21 كوبيك ليبلغ 89.17 روبل(الروبل = 100 كوبيك).

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي أن حصة الروبل في مدفوعات الصادرات تجاوزت في نهاية العام الماضي 30% وعادلت حصة الدولار وتجاوزت بشكل ملحوظ حصة اليورو في هذه المدفوعات.