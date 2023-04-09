إصلاح البنك الدولي يوفر 50 مليار دولار من القروض الإضافية

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن «إصلاح البنك الدولي سيسمح له بمنح قروض إضافية بقيمة 50 مليار دولار للدول التي هي بحاجة إليها على مدى 10 سنوات».

وأوضحت يلين في مقابلة حصرية، أجريت معها قبل بدء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اعتباراً من الإثنين، أن الإصلاح سيمكن البنك الدولي من «توسيع قدرته المالية».

وأضافت أن التعديلات «قد تؤدي إلى قدرة إضافية على الإقراض بقيمة 50 مليار دولار خلال العقد المقبل، وهي زيادة كبرى في الموارد»، مشيرة إلى أن ذلك سيمثل «زيادة بنسبة 20% في مستوى الإقراض المستديم للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية» المتفرع عن البنك الدولي. وذكرت أن الإعلانات بهذا الصدد ستصدر الأسبوع المقبل خلال الاجتماعات الربيعية للمؤسستين الماليتين.