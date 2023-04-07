صندوق الثروة السيادي، هو صندوق استثمار مملوك لبلد ما، يتألف من أموال تولدّها الحكومة، وغالباً ما يتم اشتقاقها من فائض احتياطيات البلد.

ويمكن أن يأتي تمويل الصندوق من مصادر عدة، منها الاحتياطيات الفائضة من عائدات الموارد الطبيعية المملوكة للدولة، والفوائض التجارية، إضافة إلى احتياطيات البنوك التي قد تتراكم من تجاوزات الميزانية، وعوائد الأموال من الخصخصة.

وبشكل عام، فإن صناديق الثروة السيادية عادة ما يكون لها غرض مستهدف.

وتمتلك بعض البلدان صناديق ثروة سيادية يمكن أن تكون مماثلة لرأس المال الاستثماري للقطاع الخاص.

وقد تفضّل بعض الصناديق العوائد على السيولة، والعكس صحيح، اعتماداً على الأصول والأهداف.

ويمكن أن تراوح إدارة مخاطر صناديق الثروة السيادية من متحفظة للغاية إلى درجة تحمّل عالية للمخاطر. وعادة ما يكون مبلغ المال في صندوق الثروة السيادي كبيراً.

والاستثمارات المقبولة المدرجة في كل صندوق ثروة تختلف من صندوق إلى آخر، ومن بلد إلى آخر.

ويمكن للبلدان إنشاء أو حل صناديق الثروة السيادية لتلائم احتياجات سكانها.