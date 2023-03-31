مسؤول أوروبي: التضخم في منطقة اليورو مرتفع للغاية

قال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، فرانك إلدرسون، إن معدل التضخم في منطقة اليورو لايزال مرتفعاً للغاية، ويجب خفضه. وأضاف إلدرسون، لصحيفة «إل باييس» الإسبانية، في مقابلة نشرت أمس، أن قرار البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق الشهر الجاري برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، رغم الكشف عن أزمة بنك «كريدي سويس»، كان قراراً «قوياً»، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأشار مسؤول «المركزي» الأوروبي، إلى أنه في ظل تصاعد حالة الغموض حالياً، لن يستبق المسؤولون القرارات المستقبلية، التي سيتم اتخاذها على أساس البيانات الاقتصادية الواردة.

يشار إلى أن معدل التضخم السنوي الأساسي في منطقة اليورو، ارتفع إلى أعلى مستوى في تاريخه، خلال فبراير الماضي، ما يضيف مزيداً من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات «يوروستات» أن مؤشر التضخم الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، ارتفع إلى 5.6% الشهر الماضي على أساس سنوي، وذلك على عكس التوقعات بأن يستقر عند مستويات يناير نفسها البالغة 5.3%.