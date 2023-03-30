الذهب يربح 2.4 دولار في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت أكثر من 2.4 دولار في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 10:12 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.11% أو ما يعادل 2.43 دولار ليصل إلى 1966.92 دولار للأونصة.

في المقابل، انخفضت عقود الذهب تسليم يونيو 2023 بنسبة 0.02% أو ما يوازي 0.45 دولار لتصل إلى 1984.05 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة بنسبة 0.84% إلى 23.66 دولار، وارتفع البلاتين 0.73% إلى 983.95 دولار، في حين زاد البلاديوم 1.03% إلى 1449.28 دولار.