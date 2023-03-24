الروبل الروسي يعوض بعض خسائره

صعدت العملة الروسية(الروبل) أمام نظيرتها الأمريكية (الدولار) في تعاملات بورصة موسكو اليوم، معوضة بذلك جزءا من الخسائر التي منيت بها في الفترة السابقة.

وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 65 روبل إلى 76.31 روبل، فيما ارتفع سعر صرف العملة الموحدة(اليورو) بواقع 18 كوبيك لتصل إلى 83.15 روبل (الروبل = 100 كوبيك).

وعلى صعيد تداولات الأسهم، انخفض في وقت سابق مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة0.33% إلى 2385.7 نقطة، وجاء ذلك خلافا لمؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS، الذي صعد بنسبة 0.99% إلى 989.60 نقطة.