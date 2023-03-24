استمرار التضخم في سنغافورة عند أعلى مستوياته منذ 14 عاماً

أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت أمس، استمرار معدل التضخم الأساسي في سنغافورة خلال الشهر الماضي عند أعلى مستوياته منذ 14 عاماً، في الوقت الذي يدرس فيه المسؤولون المخاطر الجديدة التي تهدد الاقتصاد العالمي، في ظل تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بمواصلة زيادة أسعار الفائدة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بيان مشترك لكل من مؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي) ووزارة التجارة والصناعة، أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار النقل الخاص وخدمات الترفيه بلغ خلال فبراير الماضي 5.5% سنوياً، في حين كان متوسط توقعات المحللين 5.8%.

يأتي ذلك في حين من المقرر أن تعقد مؤسسة النقد اجتماعها الجديد لمراجعة السياسة النقدية في أبريل المقبل، حيث ستدرس معدل التضخم المرتفع مقابل تزايد الغموض المحيط بالاقتصاد العالمي بعد قرار البنك المركزي الأميركي زيادة سعر الفائدة.