وقف استيراد سيارات "فولكس فاجن" الكهربائية المصنعة في الصين بشكل مؤقت

اصدر وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري قرارا يقضي بوقف استيراد سيارات فولكس فاجن الكهربائية المصنعة في الصين بشكل مؤقت ما لم يكن الاستيراد لاعادة التصدير خارج الدولة

كما نص القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2023 الصادر من الوزير بتاريخ السادس من مارس 2023 على وقف تسجيل سيارات فولكس فاجن الكهربائية المصنعة في جمهورية الصين الشعبية لدي دوائر ترخيص المركبات بالدولة بشكل مؤقت

ووفقا للقرار فانه يستثنى من احكام هذا القرار السيارات الكهربائية التي تم شراؤها من الافراد واداء ثمنها قبل تاريخ هذا القرار على الا يمتد هذا الاستثناء ولا يشمل شراء معارض السيارات لتلك السيارات الكهربائية المشار اليها

واشار الوزير في القرار الى ان الوزارة تتولى التواصل مع الشركة الام للاستيضاح عن معايير الامن والسلامة المشار اليها للتحقق من النتائج النهائية ورفع نتائجها بالموقف النهائي خلال 30 يوما بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مشيرا الى نشر القرار في الجريدة الرسمية وبدء العمل به بعد اسبوع من تاريخ صدوره

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لعام1972 في شان اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له وعلى قرار مجلس الوزراءرقم 68 لسنة 2020 بشان الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد وعلى الكتاب الصادر من شركة فولكس فاجن الشركة الام ومقرها المانيا الى وزارة الاقتصاد بتاريخ 17 يناير لسنة 2023

وفي الوقت نفسه ذكر مصدر مطلع في قطاع السيارات ل الامارات اليوم ان القرار يرجع الى عدم مطابقة السيارات الكهربائية المشار اليها للمواصفات القياسية للسيارات الكهربائية في منطقة الخليج العربي ومن بينها الامارات

واوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان القرار جاء بناء على طلب من الشركة الام في المانيا لافتا الى ان السيارت الكهربائية المشار اليها لا تباع لدى وكلاء فولكس فاجن لكن تدخل الدولة عن طريق تجار سيارات ليس لهم علاقة بالوكلاء