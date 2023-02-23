"علي بابا" تخفض عدد موظفيها بنحو 19 ألف في 2022

خفضت مجموعة "علي بابا" القابضة المحدودة قوتها العاملة بنحو 19 ألف موظف في عام 2022، للتأقلم مع الأزمة الاقتصادية العالمية ولخفض التكاليف.

وأعلنت شركة التجزئة عبر الإنترنت، ومقرها هانجتشو، عن إقالة أكثر من 4 آلاف عامل في الربع الأخير من عام 2022، بحسب بيانات تقرير أرباحها التي تم إعلانها الخميس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء ان أكبر خفض في عدد الموظفين هذا العام كان في الصيف عندما أعلنت المجموعة عن أول انخفاض في إيراداتها على الإطلاق.

